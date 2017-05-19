منتج يفكر في مقاضاة أحد الممثلين اللي اشتغلوا معاه في عمله اللي انعرض العام الماضي بعد مهاجمة هالممثل له في مواقع التواصل ووصفه بالمنتج البخيل..

علاقة

عطه فلوسه ويسكت!ممثل شاب متضايق وايد من زميل له في الوسط الفني ويفكر انه ينهي علاقته معاه لأنه نقل حچي لأحد المخرجين مو صحيح مع انه هالمخرج كان يبيه في عمله اليديد..

بخيل

اللي ما يطيع يضيع!مقدم برامج هالايام يهتم بشكله أكثر من اهتمامه بتطوير أسلوبه في تقديم برامجه والمصيبة شايف روحه انه نجم النجوم في التقديم وهو عايش على تقليد غيره..

الشرهة مو عليك!