منتج طماع باع عمله اليديد على قناة خليجية برخص التراب مع انه عمله يضم أسماء كبيرة في الفن الخليجي والسبب بهالشي صديقه المنتج الخليجي اللي خسبقه وخلاه يكنسل بيعة تربحه مبالغ كبيرة بس الشك ذبحه..من طمع طبع!ممثل خليجي شاب بعد ما تصالح مع زميله اكتشف انه هالزميل مخرب سمعته عند المنتجين والمخرجين وما يبون يتعاملون معاه لأنه راعي مشاكل وما يلتزم بمواعيد التصوير ولسانه طويل على قولتهم.. اقعد ابيتكم أحسن!ممثلة شابة قاعدة تضبط علاقتها مع أحد المنتجين علشان تكون بطلة في عمله الدرامي الياي اللي راح يصورونه في دولة آسيوية بعد رمضان بس هالمنتج مستغرب من تصرفاتها الغريبة والعجيبة.. الحمد لله والشكر!

مشاكل

منتج طماع باع عمله اليديد على قناة خليجية برخص التراب مع انه عمله يضم أسماء كبيرة في الفن الخليجي والسبب بهالشي صديقه المنتج الخليجي اللي خسبقه وخلاه يكنسل بيعة تربحه مبالغ كبيرة بس الشك ذبحه..من طمع طبع!

ممثل خليجي شاب بعد ما تصالح مع زميله اكتشف انه هالزميل مخرب سمعته عند المنتجين والمخرجين وما يبون يتعاملون معاه لأنه راعي مشاكل وما يلتزم بمواعيد التصوير ولسانه طويل على قولتهم..

اقعد ابيتكم أحسن!

ممثلة شابة قاعدة تضبط علاقتها مع أحد المنتجين علشان تكون بطلة في عمله الدرامي الياي اللي راح يصورونه في دولة آسيوية بعد رمضان بس هالمنتج مستغرب من تصرفاتها الغريبة والعجيبة..

الحمد لله والشكر!

استغراب

منتج طماع باع عمله اليديد على قناة خليجية برخص التراب مع انه عمله يضم أسماء كبيرة في الفن الخليجي والسبب بهالشي صديقه المنتج الخليجي اللي خسبقه وخلاه يكنسل بيعة تربحه مبالغ كبيرة بس الشك ذبحه..من طمع طبع!

ممثل خليجي شاب بعد ما تصالح مع زميله اكتشف انه هالزميل مخرب سمعته عند المنتجين والمخرجين وما يبون يتعاملون معاه لأنه راعي مشاكل وما يلتزم بمواعيد التصوير ولسانه طويل على قولتهم..

اقعد ابيتكم أحسن!

ممثلة شابة قاعدة تضبط علاقتها مع أحد المنتجين علشان تكون بطلة في عمله الدرامي الياي اللي راح يصورونه في دولة آسيوية بعد رمضان بس هالمنتج مستغرب من تصرفاتها الغريبة والعجيبة..

الحمد لله والشكر!