تعليقات



مذيعة متضايقة وايد من التعليقات اللي في مواقع التواصل الاجتماعي عليها لأخطائها الكثيرة في حواراتها مع ضيوفها اللي تستضيفهم في برنامجها اليومي.. تكلمي عدل ومحد يعلق عليچ!

مفردات

مقدمة برامج تختار مفردات غريبة وعجيبة لوصف ضيوفها للترويج لبرنامجها الأسبوعي ومع ذلك محد درى عن هوى دارها لأن أسلوبها في طرح الأسئلة بعيد عن اللباقة.. احترمي المشاهدين يحترمونچ!

كلام

ممثلة في حوارها التلفزيوني دافعت بكل قوة عن علاقتها بزميل لها في الوسط الفني لانه علمها الكثير من الأمور في حياتها الفنية والشخصية وهالشي مخليها متمسكة فيه وما عليها من كلام الناس على قولته.. الله لا يبلينا!