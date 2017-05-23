ممثلة توها طالعة من البيضة قررت السفر لدولة خليجية علشان تجرب حظها في مسلسلاتها الاجتماعية اللي تنتجها سنويا لعل وعسى تحقق اللي في بالها وتصير نجمة من نجمات التلفزيون على قولتها.. خير إن شاء الله!

شاليه

ممثلة خليجية تبي تسوي قريش بطريقتها الخاصة مع رفيچاتها وقاعدة تدور على شاليه كشخة علشان تحتفل فيه بس للحين مالقت لأنه ربعها اللي عندهم شاليهات رافضين يعطونها لأن سوالفها تفشل.. بوطبيع ما ييوز من طبعة!

زهق

منتج عربي كل أسبوع يغير رقم تلفونه بسبة الفنانين اللي اشتغلوا معاه يطالبونه فلوس وللحين ما عطاهم وعلشان يفتك من مطالباتهم قاعد يغير رقم تلفونه كل مرة لأنه زهق ولا عنده سيولة على قولته.. ترى رمضان على الأبواب!