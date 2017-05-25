من البرامج المميزة في إذاعة البرنامج العام برنامج «مراحب» ولكن هالبرنامج يحتاج حاليا تطوير أفكاره حتى يستمر في تميزه ولا يخسر مستمعينه.. ومنا للمسؤولين!

كنترول

مقدم البرامج طلال الماجد شخص مجتهد في عمله ولكن تعليقاته على بعض القضايا التي تطرح في البرنامج الذي يقدمه بحاجة الى كنترول حتى لا تفهم بالغلط خصوصا انه في محطة حكومية وليست خاصة.. الركادة زينة!

استغلال

ممثلة خليجية استغلت معرفتها الشخصية بمنتج عربي وأجبرته على إدراج اسمها في مسلسله اليديد اللي راح يصوره بعد رمضان مع ان مخرج العمل ما يبيها لأنها ما تعرف تمثل على قولته.. الشرهة مو عليچ!