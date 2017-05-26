مقدمة برامج وعدت أهلها وصديقاتها بأنها ما راح تقدم إلا البرامج اللي تحمل افكار يديدة وقاعدة تفتر على القنوات علشان يوافقون على فكرة برنامج بس للحين ماكو شي.. الحركة بركة!

شروط

ممثل خليجي شاب هالايام زايد وزنه من قعدة البيت لأنه ولا منتج ومخرج يبونه بأعمالهم بسبة شروطه المادية مع انه مشواره الفني ينعد على الأصابع.. إذا هذا أولك ينعاف تاليك!

«واسطة»

مدير إنتاج طلب من ممثلة مشهورة انها تتوسط له عند احد المنتجين علشان يشتغل معاه بس هالمنتج تعذر للممثلة بعد ما كشف لها تاريخه في النصب والاحتيال على الممثلين.. بسك نصب!