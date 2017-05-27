ممثلة شابة للحين ما طلبها ولا منتج لأعمال مسرحية بالعيد وخايفة الوقت يمر وما يكون عندها ولا مسرحية خصوصا ان متابعينها في الانستغرام يطالبونها بعمل مميز.. خير ان شاء الله!

مصيبة

ممثل خليجي استاء من تعامل مخرج عمله اليديد بطريقة عجيبة مع انه ملتزم جدا في مواعيد التصوير وغيره يتأخر ويتعامل معاه بطريقة حلوة والمصيبة انهم يعرفون بعض من الطفولة.. غريبة!

صلح

مدير إنتاج قاعد يدور واسطات علشان يصالحونه على منتح خليجي تهاوش معاه في احد الاعمال اللي اشرف عليها وترك العمل بس قعدته بالبيت طالت على قولته والحين يبي يشتغل عنده.. طاح حظك!