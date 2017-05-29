مقدمة برامج شابة تبحث عن وسيلة علشان تصير مشهورة بعد ما رفضت شركة إنتاج التعاون معها لأنها ما تبي تقدم برامج توثيقية على قولتها..

العجلة من الشيطان!

عصبية

انتقدت مطربة خليجية تواجدت في ملتقى فني احدى الممثلات بعد ما شافت وراها نصف درزن رياييل يمشون وراها والمصيبة هالممثلة عصبت على هالمطربة وقالت لها شوفي نفسچ أول.. شالحچي!

زيادة

ممثلة تشتغل باستمرار مع فرقة مسرحية هالأيام رفضت الشغل معاهم لأنهم رفضوا يزيدون أجرها من غير أسباب مثل ما تقول مع أنها كانت ملتزمة معاهم لأبعد الحدود..

اللي ما يطيع يضيع!