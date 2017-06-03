ممثلةخليجية شنت الحرب على زميلة لها بالوسط الفني بسبة إنها حسدتها على نجاحها في عملها المعروض حاليا برمضان وقاعدة تتطنز عليها بإرسال مسچات لربعها.. طاح حظكم!

ملعوب

ممثلة تقول ان دورها في مسلسلها المثير للجدل ملعوب فيه وفي مشاهد بالمسلسل طلبت من المخرج ان يحذفها بس المخرج عطاها طاف والمسكينة الحين خايفة من الحلقات الياية.. الله يستر!

تقديم

مقدم برامج فاكر نفسه نجم النجوم بالتقديم التلفزيوني هالأيام بايق فكرة أحد زملائه بالوسط الإعلامي وقام بعرضها على إحدى القنوات على انها فكرته وكشفوه مسؤولين القناة..

بسك من هالسوالف!