ممثلة هالايام عايشة بقلق كبير لأنه ولا منتج طلبها في مسرحياته وخايفة انه هالشي يأثر على مشوارها الفني لأنها من زمان ما قدمت أعمال مسرحية مثل ما تقول.. يمكن لاقين أحسن منچ!

ميانة

ممثلة شابة فاهمة الميانة غلط بعد ما نشرت مقطع فيديو بحسابها تطنز فيه على زميلتها العربية تقول ما يخالف أنا أمون عليها وهي طايحتله تشليخ فيها وكلام كله تافه.. الله يشفيچ!

دعوات

ممثل يعتقد انه الشطارة في قطع رزق زميله واستبعاده عن الأعمال اللي يشارك فيها حتى ولو منتجين أعماله طلبوا رقم زميله منه يقولهم مو عندي كل هذا بسبة انه زميله ما يابله دعوات لحضور مهرجان فني.. الحمد لله والشكر!