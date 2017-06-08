ممثلة شادة الظهر في أحد المخرجين هالأيام متضايقة لأن هالمخرج مو معطيها ويه ولا وقف معاها في مشكلتها مع زميلتها العربية المقيمة بالخليج.. موقالولچ ما عنده كلمة!

مهم

ممثل شاب زعلان على أحد المنتجين لأن اسمه مخليه في نهاية تتر مسلسله الرمضاني مع أن دوره مهم في العمل وقرر عدم الشغل معاه مرة ثانية.. حچي الليل يمحيه النهار!

إعادة

مقدمة برامج خليجية هالأيام قاعدة تسوي دعاية لأحد المشهورين في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عجيبة والمصيبة أن هالاهتمام كله علشان ما ينتقد برنامجها الرمضاني.. بوطبيع ما ييوز من طبعه!