ممثلة استعانت بزميل لها لتخليص بعض معاملاتها في احدى الوزارات، وبعد ما انجز هالمعاملات ما عطاها الا ان ترشح اسمه في مسرحيتها اللي تبي تعرضها بالعيد..

والله ما تستحي!

بوطقة



ممثل خليجي هالأيام يهاجم مخرج خليجي لأنه ما عطاه فرصة ثانية بالعمل معاه، وهالممثل ارسل مسج صوتي للاعتذار بس المخرج رفض هالشي وطلب منه نسيان رقمه لأن ممثل بوطقة مثل ما يقول.. الصلح خير!

سوالف

ممثلة عربية مقيمة بالخليج هددت أحد المنتجين اذا ما عطاها فلوسها راح تفضح أسراره الشخصية وسوالفه اللي تفشل مع بعض الممثلات والهدايا اللي يقدمها علشان شغله يمشي.. الله كريم!