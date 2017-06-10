ممثل خليجي بعد النجاح اللي حققه من خلال مسلسله اللي انعرض على شاشة عربية قبل رمضان هالايام مستاء لمشاركته في عمل بدوي دوره فيه ما جذب المشاهدين على قولته.. العيب فيك!

مشكلة

ممثلة شابة تبي تسافر حق دولة أوروبية علشان تشتري بضاعة لمحلها اليديد اللي تبي تفتحه بعد أشهر بس مو راضي احد يروح معاها من رفيجاتها لأنها حنانة وايد ولسانها طويل وتصرفاتها غريبة.. روحي بروحچ!

تطوير

مقدم برامج مبتلش في عمره هالأيام بعد ما عطوه القناة اللي يشتغل فيها برنامج مباشر مسابقات صاحبنا ما صدق خبر قاعد يدقدق على الصحافة علشان يهتمون بالبرامج ويخلونه الأميز في شهر رمضان.. الحمد لله والشكر!