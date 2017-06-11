ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالأيام مستانسة انها راح تشارك في عمل عربي مشترك بس تضايقت أنه راح يكون باللغة العربية الفصحى وهي ما تحب هاللون من الأعمال.. خيرها بغيرها!

صديقة

ممثلة خليجية متضايقة من أحد المنتجين بتقليص حلقاتها بعد المونتاج في مسلسها المعروض حاليا لأنها ما وافقت انها تصير صديقته، وقررت عدم التعاون معاه مرة ثانية.. ننطر ونشوف!

هجوم

ممثل شاب قاعد يهاجم بحسابه في تويتر مخرج احد الأعمال الدرامية بعد ما رفض انه يشارك فيه لأنه ما عنده موهبة التمثيل على قولته وطلب هالممثل من متابعينه مهاجمة العمل والا يزعل عليهم.. طاح حظك وحظ متابعينك!