ممثلة بعد ما ملكت قلب أحد المنتجين هالأيام مسوية مشكلة مع مدير إنتاج مسرحيتها اليديدة بسبة مواعيد بروفات الحركة اللي تبيهم على مزاجها لأنها مشغولة في الغبقات على قولتها.. بسج أكل!

إحساس

ممثل شاب حس انه بعض المنتجين يبون يستغلون طلته الجميلة من خلال مشاركته بأعمالهم التلفزيونية بس هالممثل رفض لأن الأدوار اللي انعرضت عليه أي شي وقدمها في السابق.. برافو عليك!

خلاص

مطربة خليجية هالأيام تتشمت بزميل لها بطريقة غير مباشرة وقاعدة تدعي ربها ان ينصرها على من يعاديها أو يتحجى عليها لأنها خلاص ماراح ترحم أحد في الفترة الياية مثل ما تقول.. الله لايبلينا!