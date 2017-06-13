قريبة



مطربة اعتزلت الساحة الغنائية من زمان بس الظاهر شعرت بأن الأضواء راحت عنها الشي اللي خلاها تفكر حاليا بانها تفتح شركة إنتاج علشان تكون قريبة من الساحة وما تغيب عن عيون الصحافة..

زلغ



شلچ بدوخة الراس!مذيع في قناة خاصة هالأيام يبحث أن يكون مميزا بين زملائه بس هالشي ما يعطيه الحق انه يتحچى عن مذيعين أقدم منه حتى لو كانوا ربعه لأنه هذا يسمونه زلغ وايرات يا الطيب..

لا تعيدها أوكي!

مصيبة

ممثلة غير عربية مقيمة في الخليج تأذت من اتصالات أحد المنتجين اللي قاعدة تشتغل معاه هالأيام، والمصيبة أن هالاتصالات بأوقات متأخرة ولما تطلب منه أن يتصل بأوقات يطنقر عليها ويزفها.. الشرهة على اللي خلاك منتج يا مراهق!