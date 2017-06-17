ممثلة شابة صدقت حالها انها افضل ممثلة موجودة حاليا في الساحة الفنية بعد تكريمها الأخير وقررت انها تنهي علاقتها مع عدد من زميلاتها اللي هاجموا دورها في مسلسلها الأخير وطلبت منهم مسح رقمها عندهم لأنهم مو كفو على قولتها.. الشرهة مو عليچ!

بروفة

ممثلة عربية مقيمة بالخليج بعد ما اكتشف مخرج مسرحيتها اليديدة انه ردة فعلها ضايعة في بروفة طاولة مسرحيتها قرر ان يدخلها في دورة تدريبية مكثفة علشان تتفاعل مع البروفة.. غيّرها وريّح راسك!

ضعف

مخرج خليجي مو حامد ربه انه الممثلين اللي معاه في مسلسله الرمضاني مغطين على ضعفه في الإخراج وفوق شينه كاتب بحسابه بتويتر انه الأفضل في الإخراج وان عمله من الأعمال المميزة.. الله لا يبلبنا!