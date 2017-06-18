مطربة شابة خليجية بعد ما رفضت توقيع عقد احتكار مع احدى الشركات الخليجية هالأيام تفكر انها تاخذ لها قرض من البنك علشان تدفع للشعراء والملحنين اللي قاعدة تتعاون معاهم علشان لا يفلون منها.. انتي شتغلي الحين وبعدين اخذيلچ قرض!

واقعي

ممثلة عربية مقيمة بالخليج تفكر انها تدش الإنتاج وتسوي عمل درامي يتحدث عن الأوضاع الحالية الإنسانية في وطننا العربي بأسلوب واقعي بس مشكلة هالممثلة انها بحاجة لدعم خاص لتنفيذ فكرتها الإنسانية.. الطيبين وايد!

مصيبة

مقدم برامج مشكلته انه مو معروف مايته وقاعد يستضيف في برنامجه المتردية والنطيحة واللي ما فيهم خير، والمصيبة عاد نفسه نجم النجوم وانه مسوي خط يديد في التقديم التلفزيوني.. طاح حظك وحظ خطك!