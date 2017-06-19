ممثلة هالأيام تبي تروج لمسرحيتها اليديدة في الحسابات الشهيرة في موقع تويتر بس أصحاب هالحسابات رفضوا طلبها لأنها ما تستاهل على قولتهم ومشكلتها أم وجهين.. كاشفينچ الجماعة!

شرط

ممثل نسى فضل تلفزيون الكويت عليه هالأيام رافض يسوي حوار مصور مع أحد برامجه المنوعة إلا يعطونه فلوس على الاستضافة مع انه زملاؤه وزميلاته ما اشترطوا هالشرط.. الفلوس تغير النفوس!

سحور

منتج خليجي منغث من طلبات إحدى الممثلات في بروفات مسرحيته لأنها تبي وجبات السحور دايت ومن مطعم معين علشان وزنها ما يزيد ويخرب نظام الريچيم اللي مسويته على قولتها.. مقزرتها عليك يالبخيل!