ممثلة هالايام ودها تصير مقدمة برامج في الدورة البرامجية الصيفية بعد ما وصلها عرض من احدى القنوات الخليجية بس اللي حواليها نصحوها انها تبعد هالفكرة من راسها لأنها ما تعرف تحچي.. صاحب البالين جذاب!

توجيهات

مذيع له صولات وجولات طلب من مسؤولين القناة اللي يشتغل فيها انه يعطونه الحرية بتقديم مواد برنامجه المنوع وعملية اختيار ضيوفه لأنه مل من التوجيهات.. الله المستعان!

تقليص

ممثلة بعد ما بلشت بروفات مسرحيتها حست انه المخرج ما يبيها وقلص من حواراتها الشي اللي خلاها تروح للمنتج علشان ياخذ لها حقها بس قالها ان المخرج أدرى بعمله.. اللي ما يطيع يضيع!