ممثلة مقيمة بالخليج توها طالعه من البيضة قاعدة تتردد على احد المنتجين كل يوم لأن هالمنتج مواعدها تقوم بدور قوي في مسلسله اللي يبي يصوره بعد رمضان.. خير ان شاءالله!

نفسية

منتج خليجي في الخمسين من عمره حايشته حالة نفسية صعبة مالها علاج لأن ولا ممثلة معروفة تبي تشتغل معاه في عمله اليديد بسبة أسلوبه وبخله اللي مالهم حدود وسوالف المراهقين اللي عنده.. تستاهل!

ظروف

ممثل انحرج من ربعه في دولة خليجية بعدما وعدهم بحضوره لملتقى فني مقام عندهم بس ما وفى بوعده لهم بحجة الظروف بس ربعه اكتشفوا انه رايح لملتقى ثاني معطينه فلوس.. الفلوس تغير النفوس!