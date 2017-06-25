«اليوسف» يحقق لقب فئة البراعم عقب فوزه على «العثمان»

اختتمت منافسات النسخة الـ 38 لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم بحصول فريق المرحوم احمد الرومي على اللقب بفوزه على بي ام دبليو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما توج فريق المرحوم خالد اليوسف بطلا للبراعم.

وقام ممثل سمو أمير البلاد راعي الدورة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بافتتاح منافسات اليوم الختامي، كما قام بتسليم الكأس لبطلي الكبار والبراعم، وتكريم الرعاة والجهات الداعمة للدورة، بحضور رئيس مجلس الأمة م.مرزوق الغانم ومحافظ حولي الرئيس الفخري للدورة الشيخ احمد النواف والمستشار في ديوان سمو ولي العهد ناصر الروضان، وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان والرئيس التنفيذي لشركة «زين» إيمان الروضان والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي ومساعد الأمين العام ناصر الخاطر وأمين صندوق نادي الكويت فهد الغانم.

وجاءت أجواء الختام مميزة كعادة الدورة، حيث تواجد الجمهور بكثافة لحضور فعاليات المشهد الختامي، والمشاركة في إطفاء شمعة النسخة الـ 38، التي خرجت بصورة مميزة، لتضيف المزيد من النجاحات للدورة، التي تكتسب كل عام شهرة اكبر سواء عربيا أو في شتى أنحاء العالم.

إثارة وندية

وحفلت المباراة الختامية بين بي ام دبليو وفريق المرحوم احمد الرومي بالإثارة والندية، وسيطر الحذر على أداء الفريقين، لتنعدم الخطورة الهجومية طوال الشوط الاول، رغم اجتهادات ابرز نجوم بي ام دبليو والدورة بتشينو وزميله غريلو، حيث شكل الاثنان ومعهما عبدالرحمن الطويل مصدر إزعاج للاعبي الرومي.

وفي الشوط الثاني، تحرر الفريقان من القيود واندفعا للأمام بغية خطف هدف الأسبقية، لتجنب اللجوء لركلات الترجيح، وبرز من فريق الرومي الثنائي البرازيلي سيجي وهافانا بالاضافة الى سالم المكيمي، وتعملق حارس بي ام سيد الموسوي وتصدى لركلة جزاء نفذها سيجي، ليتأجل الحسم لركلات الترجيح، التي شهدت تألقا لافتا لحارسي الفريقين، لكن الكلمة الاخيرة كانت لحارس الرومي محمود تقي الذي نفذ الركلة الاخيرة بنجاح.

اليوسف أبطال «البراعم»

سجل لاعبو فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف أسماءهم بأحرف من نور في سجل أبطال الدورة بعد تحقيقهم اللقب على حساب فريق المرحوم ضاري العثمان بسداسية من دون رد في مباراة استمتع بأحداثها الجمهور الكبير الذي تفاعل مع كل لمسة فنية وأداء مميز من لاعبي الفريقين إلى جانب الأهداف الستة لليوسف والتي تناوب على تسجيلها احمد محسن 3 أهداف، وهدف لكل من عبدالله محمود، ثامر الصليلي وعبد الله مطاوع.لم تدم فترة جس النبض طويلا بين الجانبين فحاول كل فريق خطف زمام المبادرة الهجومية وتسجيل هدف التقدم وهو ما كان لعبد الله مطاوع الذي اقتنص هدف السبق ليمنح الأفضلية لفريقه ليعزز عبد محمود بالثاني قبل ان يضيف احمد محسن ثلاثية وثامر الصليلي سادس الأهداف.

من الدورة

٭ اختير لاعب فريق بي ام دبليو، البرازيلي باتشينو، كأفضل لاعب في الدورة ومحمود تقي من فريق المرحوم احمد الرومي كأفضل حارس، والبنك الدولي الفريق المثالي.

٭ حل القطريان حسن الذوادي وناصر الخاطر ضيوفا على ديوانية الروضان.

الغانم: لـ «الروضان» مكانة في قلوب الكويتيين

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية دورة الروضان التي تحمل اسم احد رجالات الكويت، بجهود أبنائه الذين يخلدون اسمه، مشيرا الى حرص أهل الكويت على المشاركة بالدورة سواء بفرق أو من خلال الحضور أو التواصل مع الدورة، لافتا إلى أن ذلك خير دليل على مكانة أسرة الروضان الكريمة ورموزها في قلوب كل الكويتيين.

وتقدم الغانم بالشكر لأبناء المرحوم عبدالله مشاري الروضان ولكل من ساهم وعمل في الدورة الناجحة والمميزة على كل ما بذلوه من جهد ليفرحوا أبناء الكويت، مبينا أن اقل ما يقدمه هو الحضور والمشاركة.

وثمن الغانم جهود المشاركين سواء من الداخل أو الخارج، مردفا ان مشاركة لجنة المشاريع والإرث القطرية ليست غريبة وهي مشاركة لها كل التقدير.

العبدالله يشيد بنجاحات الدورة

قال الشيخ محمد العبدالله انه تشرف بحضور اليوم الختامي ممثلا لسمو أمير البلاد راعي الدورة، كما أشاد بالأجواء المثالية التي خرج عليها اليوم الأخير للدورة.

وتوجه العبدالله بالشكر الى أسرة الروضان واللجنة المنظمة للدورة على النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الـ 38.

وأضاف أن دورة الروضان من الأحداث الرياضية الناجحة التي يلتف حولها الجميع من اجل الاستمتاع بفنون كرة القدم، وبمتابعة نجوم اللعبة والعالم.

وأثنى العبدالله على رعاية لجنة المشاريع والإرث للدورة للعام الثاني على التوالي، كما رحب بتواجد الأشقاء القطريين في الدورة.

الذوادي: احترافية في التنظيم

أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث والحائز على افضل شخصية رياضية في قطر 2015 ان الاحترافية في العمل هو اكثر ما يميز دورة الروضان فهناك احترافية بالتنظيم وانتقاء الفرق المشاركة الى جانب استقطاب نجوم الكرة العالمية وتحقيق شراكة ناجحة مع الرعاة شركاء النجاح، لافتا الى أن دورة الروضان التي تضاهي البطولات العالمية واحدة من سبل اكتساب الخبرات ضمن برنامج ابتعاث الشباب لاكتساب الخبرات.

وكشف عن دور معهد جسور لتنمية القدرات البشرية في إكساب الشباب الخبرات العملية الى جانب النواحي العلمية في شتى المجالات وليس الرياضية فقط وإنما يمتد لإدارة المنشآت والشؤون التجارية واستقطاب الرعاة وكل الأوجه الاخرى.

وأشاد الذوادي بالشباب القطري، مؤكدا أن هناك مجموعة رائعة من الشباب يمتلكون قدرات وطموحا ورغبة إلى جانب شغفهم الكبير، مردفا انه سعيد بهذه المنظومة.

الخاطر: سنستعين بمتطوعين من الكويت في مونديال 2022

أكد مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث في قطر ناصر الخاطر أن كأس العالم 2022 هو مونديال المنطقة العربية مردفا: سنعود للكويت دائما من بوابة دورة الروضان وأحداث أخرى، وسنستعين بالكوادر والمتطوعين من الكويت، معربا عن أمنياته بتواجد أهل الكويت دائما في قطر.

وأشار الى أن قطر والمنطقة العربية ما ينقصهم شيء من اجل تنظيم بطولة على مستوى عال من كل النواحي بفضل الكوادر المتواجدة بالمنطقة والتي تمتلك الموهبة ويتم تدعيمها باكتساب الخبرات بالمحافل الدولية.

وتحدث الخاطر عن مراحل تجديد ستاد خليفة، مؤكدا انه مر بأربع مراحل، الأولى في عام 76 استعدادا لبطولة الخليج التي حقق منتخب الكويت لقبها ومن ثم في 92 لكأس الخليج و2006 للاسياد وحاليا كأول ستاد لمونديال قطر، مبينا انه هناك أوجها كثيرة للتطوير أبرزها نظام التبريد، حيث تصل درجة الحرارة ما بين 19، 20 درجة.

وتحدث عن ستاد البيت، لافتا إلى أنه تحفة معمارية بصبغة الموروث الشعبي.

وأشار إلى انهم يسعون حسب الجدول الزمني لإنهاء كل الستادات في الوقت المحدد، مؤكدا أن ما يتم تصميمه ينفذ على ارض الواقع، متوقعا أن تكون كل الستادات جاهزة في 2021 وفقا للبرنامج الزمني.