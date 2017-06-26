مثقف

مقدم برامج يعتقد انه الوحيد من بين زملائه المثقف هالأيام قاعد يحاول مع مسؤولين القناة اللي يشتغل فيها انه يستمر برنامجه الحواري والمنوع ما بعد العيد مع انه المسؤولين متضايقين من اسئلته اللي تفشل وضيوفه الدخلاء على الفن والإعلام.. يرحم والديك كافي!

مواجهة

ممثلة عربية مقيمة بالخليج تلعثمت ورفضت مواجهة أحد زملائها بعد ما اتهمها منتج عملها الجديد بأنها شوهت صورته جدامه الشي اللي خلى هالمنتج يطردها من لوكيشن عمله لأنها تربط عصاعص ومسوية احزاب في اللوكيشن على قولته.. تستاهلين اللي صارلج!

طاف

ممثل ضحك على أحد المنتجين ومثل عليه دور الصديق الوفي اللي يخاف على مصلحته من اللي حواليه الشي اللي خلى هالمنتج يصدق عمره ويعطيه دور في عمله اليديد وبعد ما خلص التصوير عطاه طاف..

صج صيدة!