مطربة شابة خليجية بعد ما رفضت توقيع عقد احتكار مع احدى شركات الإنتاج هالأيام تفكر انها تاخذ لها قرض من البنك علشان تدفع للشعراء اللي تبي تتعاون معاهم في ألبومها الأول.. من أولها قروض!

أوضاع

ممثلة مشهورة تفكر انها تدش الإنتاج وتسوي عمل درامي يتحدث عن الأوضاع الحالية الإنسانية في وطننا العربي بأسلوب واقعي بس مشكلة هالممثلة انها بحاجه لدعم خاص بس للحين ناطرة..

خير إن شاء الله!

مصيبة

مقدم برامج شاب مشكلته انه مو معروف مايته وقاعد يستضيف في برنامجه المتردية والنطيحة واللي ما فيهم خير والمصيبة عاد نفسه نجم النجوم وانه مسوي خط يديد في التقديم التلفزيوني ويبي يطلع فيه.. الله المستعان!