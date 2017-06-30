مقدمة برامج طلبت من القناة اللي تشتغل فيها زيادة في مكافآتها والا تروح لإحدى القنوات الخليجية اللي طلبتها علشان تقدم عندهم برنامج منوع يبث لايف على قولتها.. ودي أصدق!

غرور

منتج حاشه غرور بعد تميز مسلسله الدرامي اللي عرض في رمضان الشي اللي خلاه يكلم العاملين اللي اشتغلوا بالعمل بنفسية شينة بعد ما طلبوا حقوقهم المادية..صچ ما تستحي!

تطوير

رغم الدورات التدريبية اللي تنظمها وزارة الإعلام لمذيعيها بشكل دوري، إلا أن هناك البعض مو راضي يطور أداءه في التقديم والمصيبة يعتقدون انهم نجوم في التقديم الإذاعي والتلفزيوني..ارحمونا منهم!