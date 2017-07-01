ممثلة خليجية تفكر هالايام انها تفتح لها قناة باليوتيوب وتقول اللي تبيه من غيــر حســيب ولا رقيب عن بلاوي الوسط الفني على قولتها لانه الجميع ما يبي يشغلها بسبّة لسانها الطويل.. الله يستر!
شو
مقدم برامج يفكر حاله انه معصوم من الخطأ، قاعد يقول اي شي في برنامجه التلفزيوني والمصيبة يستضيف ضيوف اي شي ويطرح عليهم اسئلة غلط في غلط بس علشان يسوي شو اعلامي .. الله يشفيك!
حركات
ممثل شاب موصّين عليه مسؤولين قنوات خليجية المنتجين والمخرجين علشان ياخذونه في اعمالهم بس هالمسؤولين تفشلوا من الحركات اللي يسويها بالأعمال اللي شارك فيها لانها مالت يهال ..
خوش توصية!