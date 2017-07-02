مقدم برامج في قناة خاصة خليجية هالأيام قاعد يمدح يرنامجه في مواقع التواصل بشكل غريب مع انه الكل يذم طريقة تقديمه اللي بحاجة لدورات مكثفة على قولتهم.. مدح عن مدح يفرق!

تحذيرات

مخرج خليجي استبعد ممثلة من نفس جنسيته لانها تتدلع وايد في لوكيشن تصوير عمله اليديد ورغم تحذيرات هالمخرج الكثيرة لها الا ان صاحبتنا مطنشة.. خل ينفعچ دلعچ الحين!

تصريحات

مطربة خليجية خايفة من مواجهة جمهورها في حفلتها الياية بعد تصريحاتها المقززة على قضية حساسة في المنطقة واللي هاجموها عليها كثير من متابعينها في مواقع التواصل..

خلي التصريحات لأهلها!