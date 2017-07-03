دعوى

عدد من المنتجين متضايقين من زميل لهم مشوه صورتهم عند القنوات الفضائية علشان ما ياخذون اعمالهم الدرامية ويفكرون هالمنتجين برفع دعوى قضائية عليه بتشويه سمعتهم..

اذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

استبعاد

ممثل شاب خليجي متضايق لأنه احد المخرجين رفض مشاركته في احدى المسرحيات هالأيام قاعد ينتقده في حساباته بمواقع التواصل ويصفه بأبشع الصفات.. لو فيك خير ما عافك!

صفات

ممثلة قاعد يتودد لها أحد المنتجين علشان ما ترفع عليه قضية بسبب استبعادها من عمله مع انه كان مواعدها يعطيها دور البطولة في عمله اليديد والمصيبة انها رفضت أعمال علشانه.. من يومك جبان!