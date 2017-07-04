انضمام

ممثلة عربية مقيمة بالخليج بعد ما استبعدها احد المنتجين من المشاركة في عمله الياي هالأيام قاعدة تروج في مواقع التواصل انها رايحة تنضم لفريق عمل مسلسل عربي.. ننطر ونشوف!

مشوار

ممثلة خليجية رغم مشوارها الطويل الا انها تحن هالايام على أحد المخرجين علشان يعطيها دور في عمله اليديد بس عطاها طاف لأنه الأدوار اللي عنده مولايقة عليها.. من صبر ظفر!

مبحوح

مطربة خليجية بعد ما فشلت في الساحة الغنائية تفكر انها تدش التمثيل لعل وعسى تنجح فيه خصوصا وانه احد المنتجين مدح شكلها وصوتها المبحوح على قولتها.. انتِ وين وهالشغلات وين!