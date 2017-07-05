منتج توه طالع من البيضة رافض يعطي أجور بعض الفنانين والفنيين اللي اشتغلوا في عمله الرمضاني اللي انعرض على شاشة عربية والمصيبة انهم لما يتصلون عليه ما يرد.. من أولها نصب شالسالفة!

حسافة

ممثلة خليجية تحسفت بالعمل مع مخرج اعمال درامية اللي ما احترم مشوارها بترتيب اسمها في تتر المسلسل وبرز على حسابها ممثلة عربية مقيمة بالخليج مغمورة لأنه هو واسطتها على قولتها..

ملينا من هالمخرجين!

ترويج

مذيعة مو مصدقة انها قدمت برنامج في شهر رمضان هالأيام قاعد تمدحه في حسابها وطلبت من متابعينها في مواقع التواصل انهم يروجون نجاح برنامجها مع انه مر مرور الكرام في الشهر الكريم.. الفشل وما يسوي!