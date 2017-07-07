مقدمة برامج متضايقة من مسؤولينها في الدوام بسبة انهم ما يسندون لها برامج تلفزيونية وتفكر انها تقدم استقالتها علشان تشتغل في قناة ثانية علشان جمهورها ما ينسونها على قولتها.

خير ان شاء الله!

انتقادات

ممثل زعلان من الزملاء الصحافيين اللي انتقدوا عمله الرمضاني ووصفهم انهم ما يفهمون معنى النقد الصحيح ويحس اللي يكتبونه ظلم بحقه وبمشواره في الساحـــة الفنيـــة..الواثق ما تهزه الانتقادات!

انتقادات

ممثلة تفكر انها ترفع دعوى قضائية ضد منتج عملها الرمضاني لأنه مطنش اتصالاتها بخصوص حقوقها المادية الخاصة في هالعمل والمصيبة انه كان يواعدها اثناء التصوير ويعطيها طاف مثل ما تقول.. الله يعينج!

انتقادات