كتاب

منتج للحين ناطر كتاب اسباب رفض لجنة رقابة النصوص نصه السينمائي اللي مقدمه للرقابة مطلع العام الحالي والمصيبة يواعدونه وليومك هذا ما وصل كتابهم..حشى شالكتاب!

فكرة

مقدم برامج بعد الانتقادات اللي وصلت له من المشاهدين في مواقع التواصل الاجتماعي هالايام يفكر انه يقدم فكرة ثانية لمسؤولين القناة اللي يشتغل فيها لعل وعسى تعجب الناس على قولته..الناس موحابينك شلك بدوخة الراس!

ألفاظ

ممثلة بعد سوالفها اللي تفشل في لوكيشن تصوير عملها اليديد طلب منها منتج ومخرج هالعمل انها تحترم نفسها وتقضب لسانها وما تسب المشاركين معاها بألفاظ بذيئة ما تطلع من بنية..تربيتها ناقصة!