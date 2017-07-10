ممثلة خليجية فيها غيرة مو طبيعية من زميلتها العربية لدرجة انها تؤلف عليها قصص خيالية تفشل علشان يكرهوها المنتجين والمخرجين وما ينادوها في اعمالهم التلفزيونية..الله يكافينا شرچ!

دعم

مدير انتاج بعد ما انعرف في الساحة الفنية هالأيام يفكر انه يدش في انتاج الاعمال الدرامية وقاعد يدقدق على شركات كبيرة علشان يوافقون انهم يدعمون مشروعه اليديد على قولته..

انت وين والإنتاج وين!

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مغنية شابة زعلانه على متعهد حفلات غنائية ما خلاها تشارك في حفل غنائي بدولة خليجية بحجة انها ما عندها رصيد أغاني كافي لإحياء حفل مع انه مواعدها بالمشاركة من قبل شهر رمضان..

كلام الليل يمحيه النهار!