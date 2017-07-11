ممثلة خليجية بعد ما صارت مقدمة برامج في قناة خاصة هالأيام تقول انه محطة فضائية عربية نادوها علشان تقدم عندهم برنامج مسابقات بحرية يعرض بالصيف على قولتها..وبعدين يعني!

ملتوية

ممثلة بعد ما مهدت الطريچ چدام احدى زميلاتها اللي صارت بفضلها مشهورة هالأيام تفكر انه تواجه المسؤولين اللي عرفتهم عليها علشان تكشف حقيقتها وأساليبها الملتوية لهم.. خليها على ربچ!

استفادة

منتج يبي يصلح بين ممثلتين علشان يبلش تصوير مسلسله اليديد بس شاف منهم الويل وفضحوه وقالوا عنه انه يبي يستفيد على ظهورهم ماديا والصلح اللي يسويه له مآرب أخرى على قولتهم.. صچ مو كفو!