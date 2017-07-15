ممثل شاب زعلان

على زملائه المشاركين معاه في مسلسله اليديد واللي قاعد يصوره هالايام في دولة خليجية لانهم ما اهتموا بعيد ميلاده مثل ما يهتم هو بأعياد ميلادهم..

وطيب وبعدين!

تقليص

ممثلة خليجية تشعر بالظلم من منتج عملها اللي انعرض في رمضان بعد ما قلص من اجرها والمصيبة لما اشتكت هالممثلة لمخرج العمل قالها المنتج ابخص

بشغله ومالي شغل..سوالف نصب!

رفض

ممثلة مقيمة بالخليج مولاقية شريك يفتح معاها مكتب للانتاج الفني والمشكلة كل ما تعرض هالأمر على اشخاص تعرفهم علشان يشاركونها بهالمكتب يرفضون ومن غير ما يقولون لها السبب.. مشاكلج وايد!