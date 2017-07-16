ممثلة هالأيام ودها تصير مقدمة برنامج بعد ما وصل لها عرض من احدى القنوات الخليجية بس اللي حواليها نصحوها انها تبعد هالفكرة من راسها لأنه بديلاتها وايد.. الله يستر!

صلاحيات

مدير انتاج طلب من المنتج اللي يشتغل معاه انه يعطيه صلاحيات كثيرة علشان يلزم الممثلين بالحضور مهما كانت ظروفهم لتصوير مشاهدهم في عمله اليديد بعد التحذير اللي وصل للمنتج من الجهة الداعمة للعمل.. خير ان شاء الله!

استبدال

ممثلة خليجية حست انه احد المخرجين مايبي يشتغل معاها والدليل انه كان مكلمها على عمل وراح دورها لزميلة ثانية فراحت للمنتج علشان تقوله السالفة وتعرف اسباب استبدالها بس المنتج عطاها طاف.. الله يعينج !