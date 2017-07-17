مطرب خليجي بعد ما اتهم مطربة عربية بسرقة اغنيته في وسائل الاعلام ومواقع التواصل هالايام يحاول حل الموضوع بشكل ودي علشان ما يخسر جمهور هالمطربة مثل ما يقول.. عيل ليش ما رضيت من أول!

صلح

منتج يبي يسوي عقد صلح مع ممثلة بعد ما تحجى عنها انها السبب في عدم نجاح عملهم الأخير اللي تأخر تصويره اكثر من مرة بسبب ارتباطاتها الخارجية وللحين هالممثلة مو معطيته ويه.. اذا مو قد الحچي ليش تتحچى!

سرقة

بعض القضايا الاجتماعية اللي يتم مناقشتها في بعض المحطات الاذاعية الخاصة ما لها داعي تثار بالإذاعة مثل الزوجة او الزوج يقولون مغامراتهم العاطفية قبل الزواج.. شالإفلاس!