مواقع
مقدمة برامج في محطة خليجية هالأيام قاعدة تمدح برنامجها في مواقع التواصل مع انه الكل يذم طريقة تقديمها اللي بحاجة لدورات مكثفة لانه بدلياتها وايد.. الحمدالله والشكر!
استبعاد
مخرج خليجي استبعد ممثلة عربية لأنها تتدلع وايد في لوكيشن التصوير ورغم تحذيرات هالمخرج الكثيرة لها الا ان صاحبتنا شادة الظهر بالمنتج اللي تخلى عنها بالأخير.. خل يفيدچ الدلع!
احترام
مطربة شابة خايفة من مواجهة جمهورها في دولة خليجية بعد تصريحاتها المقززة بحق مهرجان فني واللي هاجمهوها جمهورها لأنها ما احترمت وجودهم.. الفلوس مو كل شي!