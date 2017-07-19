هالأيام صار المرض موضة عند بعض المشاهير اللي ما يصدقون يروحون المستشفى علشان يصورون وينقلون بث مباشر لمتابيعنهم لعملية الفحص الطبي اللي تتم لهم..صچ عاهات الله لا يبلينا!

مصيبة

ممثلة محد درى عن هوى دارها شادة حيلها في مواقع التواصل تنتقد الاعمال الرمضانية بطريقة بعيدة عن اللباقة وتحس في انتقادها حقد وحسد على المشاركين فيها والمصيبة تطلب منهم الاعتدال بالطرح.. سلميلي على اعتدالچ!

استعراض

ممثل شكله مو مصدق صاير مشهور قاعد يستعرض جسمه وعضلاته بطلعاته البحرية بطريقة مقززة مع ربعه لدرجة انه متابعينه بالانستغرام طلبوا منه انه يستبدل هالعادة بعادة زينه بس عمك أصمخ.. الحمد لله والشكر!