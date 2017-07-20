غريبة

ممثلة شابة كانت فرحانة بعدما اختارها أحد المخرجين للمشاركة في عمله اليديد بس ما صار نصيب لأن أهلها رافضين انها تتعامل مع هالمخرج اللي سمعته مو حلوة مثل ما يقولون.. فرحت ما تمت!

اشاعة

مدير انتاج بعد ما اشترى راحته وابتعد عن أحد المنتجين هالأيام متضايق لأن هالمنتج قاعد يقول للي يسأله عنه انه طرده لأنه مو أمين مع انه هو قدم استقالته حقه لأن طريقته بالتعامل غريبة.. بو طبيع ما ييوز من طبعه!

تعامل

مطربة خليجية هالأيام مستاءة من إشاعة انتشرت انها متزوجة بالسر من احد الملحنين لانه من الناس اللي وقفوا معاها والمصيبة انها قاعدة تنفي هالإشاعة في مواقع التواصل بس محد مصدقها ليومك هذا.. اللي بالجدر يطلعه الملاس!