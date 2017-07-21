منتج عربي هالأيام متضايق انه عمله ما راح ينعرض في دورة أكتوبر المقبلة لضعفه في الناحية الفنية وتشجيعه للسياحة بإحدى الدول بشكل مبالغ فيه مع انه مكلفه مبالغ كبيرة على قولته.. اللي ما يطيع يضيع!

استفزاز

ممثلة خليجية سعيدة بالمشاركة في أحد الأعمال الدرامية اللي راح تصور في الأسابيع المقبلة بس منغثة من زميلة لها قاعدة تشوه صورتها عند مخرج العمل بطريقة استفزازية..

ملينا من سـوالف الحريم!

إزعاج

مطربة عربية مقيمة بالخليج وعدت ملحن شاب بأنه راح تكون أغنيته موجودة في ألبومها المصغر اللي تبي تطرحه خلال أسابيع بس هالمطربة تفكر انها تلغي الأغنية بسبة اتصالاته المزعجة الليلية..

يا ولد اركد!