أسلوب

مقدم برامج خليجي مو مصدق حاله انه عنده برنامج قاعد يدقدق على الصحافة علشان ينشروله خبر بس محد من الزملاء معطيه وجه لانه اسلوبه موشي وما يحترم الناس.. انت وين والبرامج وين!

استعانة

ممثل عنده شهادة اكاديمية متضايق انه المنتجين والمخرجين ما ينادونه للمشاركة في اعمالهم الدرامية والمسرحية ويستعينون بوجوه شبابية ما عندهم شهادات مثل شهادته على قولته.. الموهبة أهم من الشهادة!

تجميل

ممثلة عربية مقيمة بالخليج مقزرة حياتها بعمليات التجميل بجميع أنواعها لانها تحب التغيير على قولتها والمصيبة لما يسألونها مسوية عمليات تجميل تنكر هالشي وتنتقد اللي يسويها بشكل عجيب وغريب.. الله لا يبلينا !