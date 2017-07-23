ممثل خليجي كتب في صفحته بتويتر انه محارب من قبل اشخاص في الساحة الفنية تلفزيونيا ومسرحيا وما يبي يواجههم لأنهم مو كفو مع انه ساعدهم وايد مثل ما يقول.. ودي أصدق!

زور

ممثلة مقيمة في دولة خليجية بعدما شهدت زور على زميلها عند احد المنتجين هالايام قاعدة تدقدق على هالزميل علشان تعتذر منه لانه حساباتها طلعت غلط والمنتج طردها من مكتبه.. الشرهة مو عليج!

أوصاف

ممثلة خليجية استخفت وشادة حيلها في مواقع التواصل وقاعدة تشتم زملاء لها في دولة خليجية وتوصفهم بأقذر الاوصاف مع انها كانت تترجاهم انها تشتغل معاهم في اعمالهم التلفزيونية والمسرحية.. الله لا يبلينا!