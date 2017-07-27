تغييرات

محطة خليجية خاصة ستشهد في الفترة المقبلة تغييرات جذرية في العاملين فيها بحجة البحث عن التميز وجذب المشاهدين لمتابعة برامجها الحوارية والمنوعة..

ننطر ونشوف!

مكافآت

عدد من العاملين في برامج التلفزيون والإذاعة ينتظرون بفارغ الصبر صرف مكافآتهم اللي صار لها اكثر من اربعة شهور وليومك هذا ماكو شي وهالشي سبب لهم احباط بالعمل..

ومنا للمسؤولين!

تبرير

مطربة خليجية بعد ما نشرت بوستر ألبومها الجديد واللي يتضمن صور مثيرة هاجموها النشطاء في مواقع التواصل والمصيبة بررت نشرها للصور لجذب الناس لألبومها..

لوساكته أحسن!