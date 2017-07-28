ممثلة شابة مقيمة بالخليج بعد ما تميزت في مسلسلها الرمضاني هالأيام قاعدة تتدلع في ردها على متابعينها في مواقع التواصل بطريقة مستفزة والكثير انتقدها على هالدلع..الحمد لله والشكر!

ملاقة

ممثلة خليجية المنتجين والمخرجين مايبونها في أعمالهم لأنها ما تعرف تتحچى ومليقة في ردودها على أسئلتهم والمصيبة اللي ما يختارها في أعماله تهاجمه وتوصفه بأبشع الصفات..

صچ مينونة!

لقافة

ممثل هوايته اللقافة وحشر نفسه في موضوعات لاتودي ولاتجيب بس علشان الناس تعرفه هالأيام يفكر انه يقدم برنامج تلفزيوني يفضح الوسط الفني وسوالفه على قولته..

دير بالك بيتك من زجاج!