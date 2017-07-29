هكر

ممثلة خليجية هالأيام تبحث عن هكر عبقري يعيد لها حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تم حذفها للألفاظ البذيئة اللي تقولها لمتابعيها بس للحين مو محصلة هالهكر.. تستاهلين اللي صار فيچ!

دعم

ممثل يبي يسوي عمل مسرحي للأطفال بس بطريقة مبتكرة على قولته يعتمد على الارتجال ومشاركة الجمهور وللحين مو لاقي دعم من الجهات الحكومية والخاصة لانهم مو مقتنعين بالفكرة.. الله يعينك عيل!

وايرات

مدير إنتاج هوايته زلغ الوايرات وإثارة الفتن في أعماله اللي يشتغل فيها بين الممثلين هالايام محد راضي من المنتجين يشغله معاه لانه مشاكله اكثر من انجازاته مثل ما يقولون.. زين يسوون فيك!