ممثلة خليجية مثيرة الجدل حاشرة عمرها بالأمور السياسية وطايحتله تصريحات غريبة وعجيبة ومستفــزة لبعض متابعينها في مواقع التواصل والمصيبة سوالفها تفشل في حياتها الشخصية.. الركادة زينة!

تلميع

مقدمة برامج قاعدة تدقدق على الصحافة علشان يكتبون عنها ويمدحونها ويلمعونها بعد فشل برنامجها المسابقاتي اللي عرض على شاشة خليجية خاصة بسبة عدم احترامها لفريق عملها اللي كانت تعامله بطريقة فوقية..إذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

وسيلة

ممثل يبي وسيلة للوصول إلى مسؤولين قناة خليجية علشان يدعمونه في مشروعه التلفزيوني اللي يشارك فيه نخبة من الشباب الموهوبين في التمثيل والتقديم بس للحين مو لاقي هالوسيلة على قولته.. شدعوة يالحبيب؟!