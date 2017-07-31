«سأحمي بناتي بكل قوتي»

المغنية الأميركية الشهيرة مادونا، على لسان محاميتها جيني عافية، عقب حصولها على حكم محكمة بالتعويض - بمبلغ غير معلن عنه - ضد إحدى الصحف التي نشرت معلومات كاملة عن الطفلتين التوأم اللتين كانت مادونا تقدمت بطلب لتبنيهما، قبيل موافقة السلطات في «مالاوي» على منحها حق التبني للطفلتين، وهو الأمر الذي هدد سريان طلب التبني بشكل خطير، وفق محامية مادونا.