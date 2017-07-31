ممثل هالايام متضايق من بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي تستفزه باللي يكتبونه بطريقة عجيبة مع انه الطرح اللي يطرحه في قناته معتدل وبعيد عن التجريح.. الله يعينك!
سفر
ممثلة تبي تسافر لدولة اوربية بس رفيجاتها رفضوا يسافرون معاها لانه تصرفاتها غير طبيعية وتفشل ومشاكلها مع الناس عد وخربط لانه تحاجيهم بقوقية ولاتحترمهم..
هذي اصلا محد يمشي معاها مو يسافر!
توبيخ
مخرج خليجي وبخ ممثلة توها طالعة من البيضة بعد ما كشف انها السبب في تخريب علاقته مع احد المنتجين العرب واللي الحين رافع عليه قضية سب وقذف بسبب الحجي اللي قالته هالممثلة..
اللي ما يطيع يضيع!