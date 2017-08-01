صحيحة

بعض المحطات الخليجية برامجها معادة وأفكارها مكررة مع انه عندهم إمكانيات كبيرة في تحقيق مرادهم لجذب المشاهدين بس الظاهر ما يبون يفكرون بطريقة صحيحة.. زهقنا خلاص من التكرار!

تطوير

مقدم برامج مو راضي يطور نفسه وللحين ماشي على ستايله القديم بتقديم برامجه اللي يجيب الملل للمستمع والمصيبة انه مسؤولينه طلبوا منه التطوير بس صاحبنا مطنش ويفكرون الحين باستبعاده.. الغرور مشكلة!

فرصة

ممثلة خليجية تبي فرصة على قولتها لتحقيق طموحها الفني بس للحين مو لاقية هالفرصة، لأن المنتجين والمخرجين اللي تعاملت معاهم تفكيرهم محدود وما يبون احد يعارضهم على قولتها.. خير ان شاء الله!