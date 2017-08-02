مقدمة برامج زعلانه من مسؤولين القناة اللي تشتغل فيها بعدما رفضوا فكرتها اليديدة اللي تبي تقدمها في شهر اكتوبر لانها فكرة مكررة وما فيها اي تميز على قولتهم..ليش الزعل المسؤولين أبخص!

صلح

محاولات كثيفة من مغنية خليجية للصلح مع أحد الملحنين بعد تطنيشها له بسبة انشغالاتها الفنية على قولتها وهالمحاولات للحين ما منها فايدة لعدم رغبة الملحن بالصلح لان هالمغنية ما احترمت مشواره مثل مايقول.. بوطبيع ماييوز من طبعه!

إنتاج

منتج مسرحي متضايق هالايام لرفض العديد من الممثلين الشباب العمل معه في مسرحيته اليديدة لانه منتج بخيل ويساومهم على اجورهم المعروفة بالسوق بس صاحبنا يدور على الرخص بحجة انه توه داش بالانتاج..

ملينا من هالاسطوانة!